Publicado 20/12/2022 19:19

Duque de Caxias - Foram inaugurados no III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, o novo espaço administrativo e os laboratórios de Informática, Química e Biologia, com intuito de melhorar a qualidade de ensino para os estudantes. O III CPM/RJ funciona desde dezembro de 2018 e tem se consolidado, a cada ano, como uma das melhores unidades de ensino do Rio de Janeiro, obtendo grandes conquistas e destaque educacional em Duque de Caxias, totalizando 609 premiações aos alunos.

A escola, referência em educação pública de qualidade, agora conta com os novos espaços de convivência que irão contribuir ainda mais para o trabalho desenvolvido. O laboratório de Ciência e Tecnologia, nomeado em homenagem a Leonardo Oliveira Silva, foi revitalizado e recebeu novos equipamentos laboratoriais para os alunos desenvolverem atividades acadêmicas. A área literária recebeu novos títulos para fomentar a cultura, ampliando espaços para socialização e elevando a qualidade de ensino.

“Melhorar a estrutura escolar e aumentar a capacidade pedagógica é indispensável para uma boa formação dos alunos que estão tendo essa oportunidade de usufruir de um ensino de qualidade. Também devemos valorizar a dedicação dos professores, que são profissionais bem capacitados. Oportunidade de ensino de qualidade deve ser acessível a todos e, através da gestão do município, estamos nos empenhando nesse propósito", declarou o prefeito Wilson Reis, presente na solenidade.

Na ocasião, também foi homenageado o aluno Gabriel Nascimento Oliveira, do 9° ano do III CPM, por ter prestado concurso para a Escola Politécnica da UFRJ, um dos institutos mais conceituados de ensino médio técnico no Rio de Janeiro e obtendo o quarto lugar para o curso de Economia de Petróleo e Gás.