Publicado 19/12/2022 19:38

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, inaugurou a sede do novo CEO – Centro de Especialidades Odontológicas da Prainha. A cerimônia de entrega do novo equipamento de saúde municipal contou ainda com a presença do ex-prefeito Washington Reis, dos deputados Federais Gutemberg Reis e Áureo Ribeiro, do deputado Estadual Rosenverg Reis, além de autoridades municipais e colaboradores.

“Hoje temos a alegria de entregar esse ‘super CEO’, que é o maior Centro de Especialidades Odontológicas dos quatro que o município já disponibiliza para a população. Temos aqui, no primeiro distrito, em torno de 430 mil habitantes, que a partir de agora poderão contar com esse serviço de odontologia público e gratuito”, destacou o prefeito Wilson Reis.



Os CEOs oferecem à população o atendimento classificado como de nível secundário, com serviços que usualmente não são oferecidos na rede de Unidades de Atenção Básica do município. Entre as especialidades estão endodontia (tratamento de canal), cirurgia buco maxilo (exodontias de sisos, elementos calcificados), periodontia (tratamento gengival), odontopediatria (crianças que necessitam de um atendimento mais específico), estomatologia (identificação de possíveis lesões de cavidade oral), além do atendimento a pacientes especiais (pessoas com deficiência). Para ter acesso aos serviços das unidades, o paciente precisa passar antes por consulta odontológica em uma das unidades da rede básica de saúde do município. Dependendo da gravidade ou dificuldade do tratamento, o paciente recebe encaminhamento para um dos Centros.

Os Centros de Especialidades Odontológicas foram implantados pela Prefeitura de Duque de Caxias no ano de 2006, em parceria com o Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal. No mesmo ano de sua criação, o município recebeu o prêmio máximo do Programa Brasil Sorridente como a cidade que mais se destacou na área de saúde bucal em todo o país. Além da unidade Prainha, localizada na Av. Doutor Manoel Teles, esquina com Av. Henrique Valadares, primeiro distrito do município, a Prefeitura de Duque de Caxias oferece os serviços odontológicos especializados em mais três equipamentos, nos seguintes endereços: CEO I: Rua Generala Argolo, s/nº - Centro (CMSDC); CEO II (Imbariê): Rua Feliciano Sodré, s/nº (esquina com Venceslau Braz); e CEO IV (Xerém): Terminal Rodoviário, no ponto final de Xerém.