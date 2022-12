Câmara sedia reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Duque de Caxias - @fotografovictorhugo/Divulgação

Publicado 15/12/2022 22:10

Duque de Caxias - Vereadores, policiais civis, militares, rodoviários federais, delegados, representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da sociedade civil participaram da reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Duque de Caxias. O presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Câmara, vereador Catiti (Avante), assim como os demais edis tem levado o tema da segurança pública para o plenário da Câmara.

“A responsabilidade da segurança pública é do Estado, mas a polícia está no nosso município e, esta Casa, tem se posicionado e falado muito em segurança pública”, destacou ele, lembrando as audiências públicas com o Governo do Estado em busca de mais segurança para o município e a parceria com o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB).



Presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o vereador Moisés Neguinho (PMB), que também é profissional da área de segurança pública, falou da importância do encontro e das ações que serão tomadas para o combate à criminalidade no município.

“A gente está interagindo com o secretário de segurança, a sociedade e a imprensa para que isto ecoe nos quatro cantos do município. Esta reunião foi de grande importância para que tenhamos um avanço e mais segurança em Duque de Caxias”, disse o vereador Moisés Neguinho.



Representando o presidente Celso do Alba (MDB), o vereador Nivan Almeida (PT), chamou a atenção para o fato de o Conselho Comunitário de Segurança estar também preocupado em discutir temas afins como a educação, a saúde e a geração de emprego e renda.

“Essas audiências conseguem traduzir para o Poder Legislativo o sentimento de cada cidadão e o Conselho Comunitário de Segurança Pública é muito atuante, porque além de discutirmos questões específicas da segurança, temos outros assuntos de políticas públicas”.

O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, coronel Bastos, falou sobre alguns serviços que estão sendo realizados pela PM no município: “Estamos atuando com as operações programadas. Já conseguimos dez viaturas semi blindadas e temos a previsão de chegar mais cinco. A gente vai poder ampliar os atendimentos das rádios patrulhas e também estamos atuando no grupamento de motos fazendo o policiamento preventivo com a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, estamos 24h atuando pela população”.



Representando a Polícia Rodoviária Federal, Rafael Almeida, ressaltou que a realização da reunião no plenário da Câmara reflete na lisura de receber a população e as suas demandas, assim como buscar soluções para o município: “Segurança pública é feita com integração. Se a gente quer combater a criminalidade efetivamente, a gente precisa estar integrado. O policial que trabalha aqui no Rio, trabalha em qualquer outro Estado; mas quem é de outro Estado, não trabalha aqui no Rio”, enalteceu ele, os profissionais de segurança do Estado.



Demais componentes da mesa também se manifestaram. O público presente contribuiu com sugestões e fizeram cobranças para mais segurança no município, citando fatos que têm deixado a população apreensiva. Foram feitos pedidos para o aumento do efetivo e para o reforço do policiamento. As sugestões e críticas servirão de apoio para que as polícias, os vereadores e o Conselho Comunitário de Segurança Pública possam tomar medidas efetivas.