Projeto 'Viver Mais' terá primeira festa de Natal em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 15/12/2022 21:39 | Atualizado 15/12/2022 21:39

Duque de Caxias - No próximo dia 21 de dezembro, a Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade realizará a primeira festa natalina do projeto “Viver Mais”. A festividade contará com uma equipe multidisciplinar, de atendentes, enfermeiros e técnicos de enfermagem, com serviços de aplicação de vacina contra a gripe e covid, palestras, ginásticas e outras atividades.

O evento ainda contará com a amostra dos talentos da terceira idade, com apresentações de danças, musical, declamações de poemas e uma variedade de habilidades que foram descobertas com os idosos ao longo de cada projeto. Hoje a Secretaria conta com 10.400 idosos cadastrados e realiza, semanalmente, encontros na sua sede.

A festa de natal acontecerá das 8h às 11h , no Sítio Recanto do Lago, situado na Rua Eneias Rias Frutuoso,33 Pedreira, Xerém - Duque de Caxias.