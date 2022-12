O laço vermelho é o símbolo da campanha mundial de luta de combate ao HIV - Jannoon028 - Freepik - Creative Commons

Publicado 14/12/2022 21:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove, nesta quinta-feira (15/12), uma ação de saúde em alusão à campanha do Dezembro Vermelho, às 9h, no Auditório do Hospital Municipal Duque.

A Campanha ‘Dezembro Vermelho’ é uma iniciativa que tem como objetivo promover uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

O público presente terá acesso aos seguintes serviços:

• Esclarecimento de dúvidas e orientações sobre HIV, Sífilis e Hepatites Virais;

• Realização de teste Rápido de Sífilis, HIV e Hepatite;

• Distribuição de Preservativos;

• Solicitações de Exames;

• Vacina Contra a Gripe;

• Vacina Contra a Covid-19.

O Hospital Municipal Duque está localizado na Av. Dr. Manoel Lucas, s/nº - Parque Senhor do Bonfim - DC.