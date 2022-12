Torneio SESI de Robótica premia equipes e classifica para etapa nacional | Duque de Caxias | O Dia

Torneio SESI de Robótica premia equipes e classifica seis times para etapa nacional - Divulgação

Publicado 12/12/2022 20:47

Duque de Caxias - Entre as 38 equipes que participaram, nos dias 7 e 8 de dezembro, da etapa regional do Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League Challenge (FLL) na Escola Firjan SESI Duque de Caxias, 22 são fruto das Escolas Firjan SESI. Dessas, duas foram classificadas para o Festival SESI de Robótica, etapa nacional que será realizada entre 16 e 18 de março de 2023, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.



Nos dois dias de evento, participaram estudantes de 9 a 16 anos de idade do estado do Rio de Janeiro e de outros da Região Sudeste, com 15 de colégios particulares e uma equipe de garagem. Eles toparam o desafio de elaborar projetos de iniciação científica e robôs feitos com peças Lego a partir de uma pergunta-desafio: “Como será o futuro da energia?”.

Depois de dois anos sendo promovido em formato on-line, por conta da pandemia da Covid-19, o torneio voltou a ser realizado em caráter presencial e o público pôde sentir toda a animação gerada pela competição. Em sua fala de encerramento, Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan SENAI SESI, destacou que o objetivo da instituição é garantir com que a Robótica cresça cada vez mais na instituição e se dirigiu, em seu discurso, aos alunos.



“Independente de competições e medalhas, é importante que a Robótica esteja em nossos currículos. Agradecemos a unidade Caxias, que nos recebeu pela segunda vez, e a todas as escolas e equipes participantes. Vocês, alunos são de grande competência, educação e flairplay. Tudo o que fazemos, professores, mentores, coordenadores, diretores, é para dar a vocês a melhor educação possível, para que vocês sejam o futuro, para que vocês transformem a sociedade e façam um mundo melhor”, declarou Reis.



Após a fala do diretor executivo da Firjan SENAI SESI, direto de Brasília, Marcos Sousa, coordenador da FLL pelo SESI Nacional, parabenizou as equipes dos colégios particulares e das Escolas Firjan SESI.



Experiências que fazem a diferença



“Toda vez que temos um evento regional, principalmente como esse que compreende um estado como o Rio de Janeiro, ficamos surpresos com as soluções apresentadas pelos times. São realmente inovadoras, originais. Alguns, inclusive, tem mentoria de universidades. A etapa regional, dentro de cada categoria, consegue apresentar a iniciação científica para esses estudantes”, exalta Machado.

Ele conta que os 38 projetos passaram pelo crivo de juízes, que levaram em consideração quatro categorias oficiais de avaliação: Projeto de Inovação, Core Volues, Design do Robô e Desempenho do Robô. Nas categorias não oficiais, foram distribuídos os Prêmios dos Juízes, da Estrela Iniciante e de Excelência em Engenharia. Além dessas, foi oferecido o Prêmio do Técnico, para aquele que mais se destacou como monitor das equipes.



Os três prêmios principais, chamados de Champion’s Award, foram destinados a duas equipes das Escolas Firjan SESI. O primeiro colocado, que irá para o torneio nacional, é a equipe Alpha Byte, da unidade Jacarepaguá, que conta com um total de nove integrantes. Marco Antônio Sales Coelho, professor de Física da Escola Firjan SESI Jacarepaguá, falou sobre o projeto de inovação avaliado, uma plataforma para coletar óleo de cozinha usado para ser transformado em biodiesel.



Ele ainda ressaltou que a conquista do prêmio "é extremamente importante para o nosso trabalho. Somos uma equipe muito dedicada e apresentamos nosso trabalho com excelente qualidade. Esse prêmio foi mais do que merecido para os nossos alunos”.



Confira as equipes vencedoras por categoria





Categorias oficiais:



Champion’s Award



1º lugar – Alpha Byte, Escola Firjan SESI Jacarepaguá



2º lugar – FrancoDroid, Colégio Liceu Franco Brasileiro, Rio de Janeiro



3º lugar – Smart Lego, Escola Firjan SESI Resende





Também classificadas para o torneio nacional



Alpha – Escola Firjan SESI Jacarepaguá



Medal Hunters High – Escola Firjan SESI Barra Mansa



Laranjitos – Escola Firjan SESI Laranjeiras



Suplentes para o torneio nacional



Dragon Bots – Escola Firjan SESI Barra do Piraí



Benfica Tigers – Escola Firjan SESI Benfica



Laranja High Tech – Escola Firjan SESI Laranjeiras



Titãs da Serra – Escola Firjan SESI Nova Friburgo



Safira – Escola Firjan SESI Volta Redonda



Robomac – Escola Firjan SESI Macaé



