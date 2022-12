Prefeitura de Duque de Caxias inaugura novos leitos na Maternidade de Santa Cruz da Serra - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura novos leitos na Maternidade de Santa Cruz da SerraDivulgação

Publicado 12/12/2022 20:16

Duque de Caxias - A Prefeitura e o Governo do Estado inauguraram o novo Alojamento Conjunto da Maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias. A obra faz parte do pacote de reformas que estão sendo executadas na Unidade desde sua municipalização, em 19 de janeiro de 2022.

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura novos leitos na Maternidade de Santa Cruz da Serra Divulgação

“Esta obra é mais uma bem-sucedida parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Rio de Janeiro. Nosso governador Cláudio Castro tem se empenhado em continuar a nos ajudar a trazer benefícios a nossa cidade e a todos que vêm procurar auxílio em nossos equipamentos hospitalares”, afirmou o Prefeito Wilson Reis.



O Alojamento Conjunto tem o nome do Dr Lázaro José Resende, em uma homenagem ao médico obstetra que foi um dos fundadores da Maternidade do Hospital Adão Pereira Nunes. O setor possui 11 enfermarias, totalizando 41 leitos, e vai abrigar as mães acompanhadas na gravidez e as que precisam ficar internadas com seus bebês. Com a reforma geral, a maternidade do HMAPN passa a oferecer ainda enfermaria canguru, sala de alta, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatais.

“Quando trabalhamos juntos, pensando naquilo que podemos proporcionar melhor à população, podemos ter locais tão bem equipados e com acabamento de primeiro mundo, como o que temos aqui no Adão Pereira Nunes. Este hospital pode servir de modelo não só para nosso estado, mas para todo o país”, declarou o governador.

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura novos leitos na Maternidade de Santa Cruz da Serra Divulgação



Com a inauguração das novas enfermarias, a Prefeitura de Duque de Caxias finaliza a reforma geral da maternidade, que inclui também o novo Centro Obstétrico, inaugurado em 17 de outubro de 2022, que agora funciona com duas salas cirúrgicas, uma sala de parto, três salas PPP (Pré-parto, parto e puerpério) e uma de pré-parto.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) funciona 24 horas e está localizado na Rod. Washington Luiz, 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias – RJ. Com a inauguração das novas enfermarias, afinaliza a reforma geral da maternidade, que inclui também o novo Centro Obstétrico, inaugurado em 17 de outubro de 2022, que agora funciona com duas salas cirúrgicas, uma sala de parto, três salas PPP (Pré-parto, parto e puerpério) e uma de pré-parto.O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) funciona 24 horas e está localizado na Rod. Washington Luiz, 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias – RJ.