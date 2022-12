Prefeitura de Duque de Caxias promove série de inaugurações - Divulgação

Publicado 12/12/2022 19:55

Duque de Caxias - Para marcar a passagem de 2022 para 2023, a Prefeitura de Duque de Caxias inicia, nesta quarta-feira, 14, a entrega de diversas obras importantes, que beneficiarão moradores dos quatro distritos. As inaugurações contarão com a presença do prefeito Wilson Reis e autoridades do município.

Também serão realizadas formaturas da primeira turma do lll Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias – Percy Geraldo Bolsonaro e dos alunos dos cursos do polo da FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais, de Xerém, no quarto distrito.



Na quarta-feira, o prefeito Wilson Reis vai entregar, às 10h, junto com a secretária Municipal de Educação, Roseli Duarte, a quadra coberta da Escola Municipal Aila Saldanha, em Xerém, construída pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. A unidade recebeu também novas pinturas interna e externa, entre outras melhorias.



Veja a agenda de inaugurações:



Dia 14

10h – Inauguração da quadra da Escola Municipal Aila Saldanha, em Xerém;



Dia 15

10h – Inauguração da nova Central de Oxigênio do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo;

15h - inauguração da Área Administrativa e dos laboratórios de Informática, Química e Biologia do lll Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias – Percy Geraldo Bolsonaro;



Dia 16

19h – Inauguração do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas do bairro Prainha;



Dia 19

10h – Inauguração da quadra da Escola Municipal Bairro Califórnia, no Pilar;



Dia 20

10h – Inauguração da Creche Municipal Dalva Lazaroni, em Imbariê;



Dia 21

9h – Formatura dos alunos do polo da Fundec da Vila do Sase, em Xerém;

18h – Solenidade de Formatura da primeira turma do lll Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias – Percy Geraldo Bolsonaro.