Caxias lança Plano municipal de segurança alimentar e nutricional - Divulgação

Caxias lança Plano municipal de segurança alimentar e nutricionalDivulgação

Publicado 09/12/2022 15:24

Duque de Caxias - A Secretaria de Governo da Prefeitura de Duque de Caxias lançou oficialmente o 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento ocorreu na Câmara Municipal, contou com duas palestras e a apresentação de músicos da banda da FUNDEC. O 2º PLAMSAN contém 41 metas organizadas em três eixos referentes às diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal nº 2704/2015. O documento recebeu contribuições dos participantes em duas oficinas de elaboração, foi aprovado pela sociedade civil na 11ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional e está disponibilizado em PDF, no site da Prefeitura (www.duquedecaxias.rj.gov.br), de onde pode ser baixado em sua totalidade, sem restrições.



O 2º PLAMSAN tem validade até 2025 e foi elaborado de forma coletiva pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC), com o apoio da UFRJ, da UNIRIO e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC).

“A CAISAN-DC reúne representantes de diversas Secretarias Municipais e órgãos públicos focados em articular, elaborar, pôr em prática e verificar o impacto de políticas de segurança alimentar e nutricional em nossa cidade. Uma de nossas responsabilidades é a elaboração do PLAMSAN junto com a Sociedade Civil. Ele apresenta diretrizes e ações que buscam garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), além do direito humano à alimentação adequada aos moradores de Duque de Caxias”, informou Claise Alves, diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) de Duque de Caxias.



A primeira palestra do evento contou com a nutricionista Renata Machado, coordenadora geral do Sistema Integrado de Alimentação da UFRJ, falando sobre a Segurança Alimentar e Nutricional no estado do Rio de Janeiro e demonstrando como os entes federativos se articulam para a implementação das políticas promotoras de Segurança Alimentar e Nutricional, além da concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada. A segunda explanação foi ministrada por Izabel Joia, coordenadora de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional do DESANS de Duque de Caxias, na qual apresentou um resumo sobre a processo de elaboração do plano, que partiu da análise do alcance das metas estabelecidas no plano anterior (em vigência de 2017 a 2020) e das deliberações da 10ª conferência de Segurança Alimentar e Nutricional.