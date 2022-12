Festival de churrasco no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 07/12/2022 19:24

Duque de Caxias - Pela primeira vez no Caxias Shopping, o Brasa Viva Festival é atração imperdível para os amantes de um bom churrasco! Neste fim de semana, de 9 a 11 de dezembro (sexta a domingo), das 12h às 22h, o shopping na Baixada Fluminense vai promover três dias de muita gastronomia, música ao vivo e diversão para toda a família. O evento será realizado no estacionamento C, próximo à C&C, com entrada gratuita.

Serão 11 estações com os melhores churrasqueiros e chefs assadores da região preparando os melhores cortes de carnes, como costela assada no melhor estilo fogo de chão, costela suína defumada, ancho, brisket, coxa e sobrecoxa defumadas, burger na brasa, burger de costela, burger de costela suína, entre outros. Para completar a experiência gastronômica, boas pedidas são a batata maluca, o arroz caldoso, e o pão de alho com linguiça ou coração, além de cervejas, chopps e drinks variados.

Pioneiro e considerado, hoje, o maior festival de churrasco de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, o evento está em sua 3ª edição. Além da gastronomia, o Brasa Viva Festival contará, ainda, com atrações musicais em todos os dias do evento, com o melhor do Rock e do Pop Rock, incluindo banda cover do Charlie Brown Jr. e Tributo ao Legião Urbana.

“Vamos abrir a programação de dezembro com chave de ouro, trazendo para o público da região mais um evento de alta qualidade, com opções gastronômicas para todos os gostos e muita música boa para reunir toda a família no fim de semana”, comenta Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.

Brasa Viva Festival

Datas: 9 a 11 de dezembro (sexta, sábado e domingo)

Horário: das 12h às 22h

Local: Estacionamento C do Caxias Shopping (próximo à C&C)

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias/RJ

Entrada gratuita

Programação de Shows

09/12 - Sexta

· The Blokes - 17h

· Markyze - Especial Charlie Brown Jr. – 20h

10/12 - Sábado

· Nalu Show - 17h

· Perdidos na Selva - 18h

11/12 - Domingo

· The Blokes - 16h

· The Alex’s - Tributo Legião Urbana - 19h