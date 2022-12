Fundec realiza última vivência do ano com alunos do curso de auxiliar veterinário - Divulgação

Publicado 07/12/2022 18:57

Duque de Caxias - Os alunos do curso de Auxiliar de Veterinário da Fundec estiveram no Haras Quatro Corações, em Xerém, realizando a última vivência do ano. A prática reuniu alunos de todos os polos que possuem o curso: Igreja Metodista Wesleyana, Jardim Primavera, Polo Social e Santa Cruz da Serra.

O coordenador da Unidade Igreja Metodista Wesleyana, Marcos Jardim, esteve presente ao lado do coordenador da Escola Técnica, Lenilson, e da coordenadora da Unidade Santa Cruz da Serra, Maely Carvalho, acompanhando os alunos nesta reta final. Cerca de 80 alunos tiveram a oportunidade de ter aula ao ar livre, sobre Equinos, com a professora Cinthia Jardim.

A parte da manhã foi toda dedicada para os alunos sanarem suas dúvidas, examinarem os cavalos e até mesmo andar neles. O fim do dia contou com a confraternização e encerramento do ano. A Fundec fará, ainda neste mês, a formação de todas as turmas do curso que completaram o ano letivo.