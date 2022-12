Caxias promove abertura do Natal Cultural - Divulgação

Publicado 06/12/2022 20:35

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (8), a Liga do Natal, projeto incentivado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a companhia de energia ENEL e apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, apresenta-se gratuitamente na Praça do Parque Equitativa, localizada na Avenida Automóvel Clube, em Santa Cruz da Serra.

O evento começa às 16h e a programação contará com brincadeiras na praça, exibição do filme “Liga do Natal – Uma Aventura no Rio” e uma peça teatral. As apresentações são repletas de humor e possuem uma narrativa ficcional entremeada por cenas educativas apresentadas por personagens, que abordam diversidade e a tradição natalina.