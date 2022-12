Hemonúcleo realiza ação especial pela Semana do Doador de Sangue - Carina Rocha

Publicado 06/12/2022 19:34

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em parceria com o Hemorio, promove mais um mutirão de doação de sangue especial de Natal, que acontece no dia 13 de dezembro, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). A campanha para coleta de sangue acontece das 10h às 16h, no auditório do Hospital, e está aberta a todos os voluntários aptos a doar.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta os doadores que é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo está localizado na Rodovia Washington Luiz, 3.200 – Parque Beira Mar.



A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que salva vidas. Desde o início do ano, o Hemorio vem sofrendo com queda nas doações, com quase três mil bolsas a menos em relação ao mesmo período de 2021. Esse número impacta diretamente o suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do estado do Rio. De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doe regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo o país, são coletadas por ano uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue.



Quem pode doar?

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Pessoas com doenças transmissíveis, mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar somente após 10 dias do desaparecimento dos sintomas. Quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48h em caso de Coronavac).