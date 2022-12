Universitários participam de workshop sobre saneamento básico em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 05/12/2022 12:16

Duque de Caxias - Com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, que aborda o tema “Água potável e Saneamento”, a Águas do Rio realizou um workshop para universitários dos cursos de graduação em Gestão Ambiental e Química. O encontro aconteceu no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Duque de Caxias.



O gerente de Meio Ambiente da Águas do Rio, Júlio Wasserman, ministrou a apresentação.

“Além do ODS 6, tratamos de determinados conceitos, como o que acontece com o esgoto, quais impactos ele causa, em específico na Baía de Guanabara. O retorno de tudo o que foi falado foram perguntas feitas pelos alunos e professores muito pertinentes. Assim, aproveitamos para compartilhar as ações que a Águas do Rio está fazendo na região, a fim de melhorar a questão do saneamento ambiental, da qualidade da água, preservação dos ecossistemas e da distribuição de água”, avaliou.



O aluno do segundo período da licenciatura em Química, Victor Cherfan, de 18 anos, aproveitou para tirar dúvidas acerca do tema.

“É uma complementação do que eu já estudo. Tenho Ciências Ambientais na minha grade e é interessante ver essa ligação da química com a geografia e a biologia. Como aluno de licenciatura, me agregou muito em forma de aprendizado”, ressaltou.



Para o gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Willian Carvalho, a iniciativa beneficiou os alunos.

“O workshop em faculdades é uma experiência enriquecedora porque é uma oportunidade que nós temos de levar para os alunos o conhecimento sobre saneamento. Vi estudantes interessados, fazendo vários questionamentos e, desta forma, também esclarecemos dúvidas sobre nosso trabalho na região e nos aproximamos cada vez mais da população atendida pelos nossos serviços”, finalizou.



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU



ODS é a sigla para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que fazem parte da chamada “Agenda 2030”. Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030.



Os 17 objetivos abarcam diferentes temas, sejam de aspectos ambientais ou sociais. Assim como as metas de cada ODS, eles foram construídos de maneira que fossem interdependentes. Ou seja, quando um país conseguir atingir um deles, muito provavelmente, terá conseguido avançar em outros.