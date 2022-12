Leia O DIA a qualquer hora com comodidade e agilidade direto do seu computador, tablet e celular.

O primeiro dia do evento contou com apresentações de orquestras, teatro, artesanato, oficinas, recreação infantil, entre outras atividades. O mês de dezembro será marcado com festividades oferecidas para toda população.

Caxias promove abertura do Natal Cultural Divulgação

No próximo dia 12, das 9h às 13h, acontece o Encontro de Natal dos Artesãos de Duque de Caxias, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. Dia 20, das 10h às 15h, o encontro vai ser no Restaurante do Povo (Centro), com atividades culturais, recreação infantil, entre outros.



“É muito importante esse evento com nossos parceiros, com as crianças da escola de música. Uma cidade sem cultura é uma cidade morta. Estamos em um ritmo de crescimento muito grande, mas não podemos esquecer da cultura. Cultura é a alavanca mestre de uma cidade;” destacou o prefeito Wilson Reis.

Confira a programação:



*12/12, Segunda-feira

Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola Praça do Pacificador, das 09 às 13h:

- Encontro de Natal dos Artesãos de Duque de Caxias



*20/12, Terça-feira

Restaurante do Povo (Rua Frei Fidélis, Centro, próximo ao Shopping Center, no Complexo de Direitos Humanos):

- Natal no Restaurante do Povo, com atividades culturais, recreação infantil e muito mais.

