Caxias prepara lançamento de plano municipal de segurança alimentarDivulgação

Publicado 05/12/2022 11:47

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) se reuniu, no Gabinete da Prefeitura, para debater e planejar suas ações no município. A próxima grande ação será o lançamento oficial do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (2º PLAMSAN), que ocorrerá no dia 07 de dezembro, às 9h, na Câmara Municipal de Duque de Caxias.

Estiveram presentes na reunião representantes do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) e FUNDEC, além das secretarias de Saúde, Educação, Comunicação Social e Assistência Social e Direitos Humanos. A reunião também teve participação de membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC) e da ONG Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.

O município foi o primeiro do Estado do Rio de Janeiro a instituir a CAISAN-DC, completando assim as exigências do Governo Federal para que Duque de Caxias pudesse aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Através do SISAN, os três níveis de governo (federal, estadual e municipal) podem se articular para elaborar, pôr em prática e verificar o impacto de políticas de segurança alimentar e nutricional.