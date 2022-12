Susana Naspolini e a filha, Julia - Reprodução/Instagram

Susana Naspolini e a filha, Julia Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 20:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai inaugurar, neste sábado (03/12), no bairro Campos Elíseos, a Creche e Pré-Escola Municipal Jornalista Susana Naspolini. A nova Unidade Educacional faz parte do programa do governo, iniciado em 2017, de melhorias da rede municipal de ensino e construção de novas escolas, com apoio dos governos federal e estadual.

Creche em homenagem à Susana Naspolini, em Duque de Caxias Divulgação

A creche, localizada na esquina da Avenida Actura com Rua do Quintal, atenderá 150 crianças da região, com berçário, fraldário, lactário, espaço para amamentação, solário e brinquedoteca. A unidade conta também com refeitório, horta própria e pátio coberto.



A nova creche será entregue pelo prefeito Wilson Reis e pela secretária Municipal de Educação, professora Roseli Duarte, e contará com a presença de parentes e amigos da homenageada, autoridades e mães de alunos.

Creche em homenagem à Susana Naspolini, em Duque de Caxias Divulgação