Hospital Municipal Moacyr do CarmoDivulgação

Publicado 29/11/2022 21:58

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, está pronta para sediar nesta quinta-feira, dia 01/12, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, o Segundo Seminário de IST/AIDS e Hepatites virais de Duque de Caxias.

Este ano, o evento retorna à cidade, com a intenção de conscientizar e informar os profissionais de saúde da rede municipal e a população em geral sobre a doença que, segundo estimativa da ONU, ao longo do ano passado, teve 50 mil novos casos no Brasil, o que fez o país chegar à marca de 960 mil pessoas vivendo com HIV.

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS é celebrado no dia 1º de dezembro por uma decisão da Assembleia da Organização Mundial de Saúde, realizada em outubro de 1987, com apoio da ONU. No Brasil, a data passou a ser adotada, a partir de 1988.

A AIDS é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, e se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo humano, desencadeando o aparecimento de doenças oportunistas.

O dia 1º de dezembro serve, portanto, como um alerta sobre a AIDS e como uma forma de repensarmos nossas atitudes com os portadores da doença. Não se trata de um dia exclusivo para informações de saúde, é um dia que também nos remete ao respeito e solidariedade.