O evento tem o tema: "Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil".Reprodução

Publicado 28/11/2022 19:50

Duque de Caxias - De 29 de novembro a 10 de dezembro, o município de Duque de Caxias recebe o projeto “Turismo e Patrimônio no Bicentenário da Independência”, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O projeto, que acontece no Museu Ciência e Vida (Jardim 25 de Agosto), busca estender as relações de intercâmbio cultural e turístico entre a Baixada Fluminense e o município do Rio de Janeiro, por meio de workshops e visitas técnicas direcionadas para a área de turismo e patrimônio.

O projeto “Turismo e Patrimônio no Bicentenário da Independência” dará destaque a lugares relacionados ao Bicentenário da Independência. A ação vai proporcionar aos profissionais e estudantes de turismo informações sobre elaboração de roteiros, infraestrutura, circuitos voltados para a valorização do patrimônio histórico, local e regional, e lugares de memória e de celebrações.

Os interessados devem fazer contato através dos telefones: (21) 99161-5141 – Ângela Borges e (21) 99182-4487 – Alexandre Marques

Programação:

* Workshops, 9h às 12h

29/11 – Turismo e Patrimônio

Pré-produção de um roteiro turístico patrimonial

01/12 – Turismo e Educação Patrimonial no Bicentenário da Independência. Executando o Roteiro

06/12 – O Turismo no Bicentenário da Independência. Avaliação dos Roteiros e apresentação de Novos Roteiros.

07/12 – A Independência do Brasil e seus lugares de Memória na Baixada. Intercâmbio de Roteiros: Rio de Janeiro e Baixada Fluminense

*Visitas Técnicas, 9h às 16h

03/12 – Circuito Baixada: As memórias do primeiro Reinado na Baixada Fluminense

10/12 – Circuito Rio de Janeiro: Os caminhos do Imperador na Cidade do Rio de Janeiro

Local: Museu Ciência e Vida de Duque de Caxias

Rua Aílton da Costa, s/n. - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias