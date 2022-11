Caxias passa a oferecer serviço de fisioterapia em UBS, no Jardim Leal - Divulgação

Publicado 25/11/2022 19:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou, nesta sexta-feira (25), o serviço de Fisioterapia na UBS Fátima de Oliveira Thomaz, no Jardim Leal. O lançamento do serviço contou com a presença do secretário de Comunicação, Aroldo Brito, do vereador Cláudio Thomaz, da subsecretária de Reabilitação, Dra. Daniele Oliveira, além de colaboradores e usuários da unidade.

"Hoje, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, estamos dando início ao serviço de Fisioterapia na unidade. Esse é um serviço essencial para o paciente que necessita de reabilitação. Aqui vamos disponibilizar atendimento em traumato ortopedia, reumatologia e RPG. O serviço é oferecido a todos que tenham encaminhamento através de consulta com um ortopedista", destacou a subsecretária Dra. Daniele Oliveira.

O setor de Fisioterapia da UBS Fátima de Oliveira Thomaz passa a atender de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, oferecendo os serviços de Fisioterapia Traumato Ortopédico, Reumatológico e RPG. A unidade está localizada na Rua Pedro Lessa, n. 17 – Jardim Leal.