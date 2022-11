Técnica de beleza atrai profissionais em Duque de Caxias - Divulgação

23/11/2022

Duque de Caxias - O mercado da beleza cresce a cada ano. Em Duque de Caxias, a Fundec, escola de ensino profissionalizante, virou exemplo no ramo com a oferta de dezenas de cursos gratuitos, como de cabeleireiro, design de sobrancelhas, manicure, depilação, e muito mais. Atualmente, é a técnica de cílios postiços permanente que vem fazendo sucesso.

Idealizadora do novo método, a empresária Evelyn Lucena, moradora de Duque de Caxias, é ainda micropigmentadora, maquiadora profissional, designer de sobrancelhas e extensionista de cílios. Lucena, que iniciou seu trabalho como maquiadora, se encantou por esse universo e decidiu investir. Em 2019, começou a trabalhar como Designer de Sobrancelhas em uma banca de camelô no Centro de Caxias. Após um ano com a banca, conquistou seu primeiro studio e criou a própria técnica.

A Técnica de Cílios Postiços permanente conquistou rapidamente suas clientes pela praticidade, durabilidade, versatilidade e beleza. O procedimento é realizado na aplicação de Cílios Postiços de qualidade e fios de seda, com uma cola exclusiva, de fórmula manipulada, que prolonga a duração. Seguindo os cuidados e orientação, a Extensão permanece intacta por cerca de 7 a 10 dias (tempo indicado para manutenção).

Com rápida aplicação e valores acessíveis, logo se tornou uma febre no município. O método é feito com olhos abertos e dura certa de 20 minutos apenas. O valor varia entre R$ 30 a R$ 60, dependendo do modelo desejado.

O studio realiza aproximadamente cerca de 100 atendimentos por dia e a equipe conta com 10 pessoas trabalhando. Sendo assim, aumentou a procura de profissionais querendo se especializar também. Evelyn começou então a ministrar cursos e já formou centenas de alunas. Hoje, a empresária é conhecida como a “Braba do Olhar”, por ser referência no Design de Sobrancelhas/Henna e Micropigmentação, além da própria técnica criada.

Evelyn Lucena tem uma comunidade engajada que a segue nas redes sociais, chegando perto de 15 mil seguidores no Instagram. Atualmente, ela possui 2 Studios, um no Centro de Duque de Caxias e outro em Santa Cruz da Serra.