Defesa Civil de Duque de Caxias vai realizar simulado de evacuaçãoDivulgação

Publicado 23/11/2022 21:31

Duque de Caxias - O Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres, lembrado todos os anos em Duque de Caxias, no dia 29 de novembro, pela Defesa Civil Municipal, terá solenidade antecipada, pelo órgão, no próximo sábado (26), das 9h às 11h, com o treinamento de agentes e voluntários que farão a retirada de 100 famílias residentes em áreas de risco no distrito de Xerém. As ações contarão com a participação de agentes públicos federais, estaduais e municipais e cerca de 500 voluntários da Rede Bravo, do Processo Apell e da Associação das Empresas de Campos Elíseos – ASSECAMPE.

Logo após o acionamento das cinco sirenes, moradores da Rua Piauí, Estrada do Garrão, Estrada de Xerém, Estrada da Pocilga e das comunidades Santo Antônio/Barreiros serão orientados a deixar suas casas e procurar os pontos de apoio nos seguintes locais: Escola Municipal Ely Combat, Igreja Metodista Wesleyana Central de Xerém, Escola Municipal Embaixador Oswaldo Aranha, Igreja Batista Betel e a Igreja Católica Santo Antônio.

A Defesa Civil está sempre promovendo ações nas localidades consideradas áreas de risco de alagamentos e deslizamentos. Durante o ano, a Pasta realiza treinamento dos moradores, dos voluntários e agentes, com apoio de órgãos estaduais e municipais, mobilizando a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros, Inea, Polícia Militar, Guarda Municipal e profissionais de saúde, entre outros órgãos. O município tem hoje 18 sirenes de alerta instaladas nos quatro distritos, que passam regularmente por manutenções e testes.

“A Defesa Civil está sempre alerta nas áreas de risco de Duque de Caxias, realizando o monitoramento dos principais rios e córregos do município, principalmente nos períodos de chuva, como parte das ações conjuntas preventivas para evitar danos à população”, disse o superintendente de Defesa Civil, André Xavier.