Câmara de Duque de Caxias realiza evento para o Novembro Azul Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 21/11/2022 20:02

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou ações dentro do Novembro Azul, onde os homens foram encaminhados às clínicas para a realização gratuita do exame de PSA. Também aconteceram testes e vacinação contra a Covid-19. A iniciativa foi do vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.



“É a população que ganha, porque ela fica sabendo das ações, vêm ao local e, pode assistir às palestras, vendo como é feita a prevenção. A gente está sempre voltado a ações como estas em nossa cidade”, ressaltou o vereador.



Na rua, o vereador convidou os transeuntes a participarem do evento. E as abordagens deram certo com até pequenas filas formadas no plenário da Câmara. A máscara voltou à cena como medida de prevenção.

Os vereadores Alex Freitas (SD) e Nivan Almeida (PT) e assistentes sociais também participaram do evento. Além de destacar a importância da Campanha Novembro Azul, Alex Freitas falou da necessidade de incentivar ações de saúde no município.

“É um dia gratificante aqui. A população de Duque de Caxias tem muito a ganhar e a gente vai continuar prestigiando, ajudando e incentivando essas campanhas”.



Nivan reforçou que a informação faz toda a diferença. “Ouvir os profissionais é muito bom porque a gente também se prepara mais, fica mais atento às questões. Nós, como legisladores, precisamos ficar muito próximos de tudo isso para contribuir naquilo que puder”.



Apontado como um dos tumores de maior incidência entre os homens, o câncer de próstata tem larga prevalência no país, superado apenas pelo câncer de pele. O exame de próstata deve começar a ser feito a partir dos 40 anos de idade, especialmente, quando há histórico familiar da doença.



Questionado sobre o porquê de muitos homens se recusarem a fazer o exame de PSA, o enfermeiro Rodrigo, foi enfático.

“A prevenção é a alma do negócio. É o que vai manter a longevidade. O diagnóstico precoce é o que vai fazer toda a diferença, porque quando chega em metástase, já tem vários órgãos acometidos por conta deste câncer, aí já fica difícil. O tratamento já não é eficaz”.