As crianças vão receber a Pfizer pediátrica no horário das 9h às 16hDivulgação / PMN

Publicado 21/11/2022 19:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia, nesta terça-feira (22/11), a campanha de vacinação infantil para crianças com comorbidade, na faixa etária entre 06 meses e 03 anos (02 anos, 11 meses e 29 dias). O imunizante autorizado pelo Ministério da Saúde para esse grupo é a vacina Pfizer Baby. A SMS ressalta que a vacinação seguirá até o término do estoque das vacinas recebidas para essa finalidade.



A vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Pfizer Baby acontece nos seguintes locais:

* Segunda a sábado, das 8h às 12h:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.



* Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)



A Secretaria Municipal de Saúde alerta que para receber o imunizante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com CPF e foto, carteira de vacinação e laudo médico comprovando a comorbidade. Atendimento exclusivo para pedestres.



Confira a lista das comorbidades que podem receber a vacina Pfizer Baby:

Diabetes, Pneumopatias crônicas grave, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, Insuficiência Cardíaca (IC), Cor pulmonale e hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva, Síndromes coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e pericardiopatias, Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, Arritmias cardíacas, Cardiopatias congênitas, Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, Doenças neurológicas crônicas, Imunocomprometidos, Hemoglobinopatias graves, Obesidade mórbida, Síndrome de Down e Cirrose hepática.