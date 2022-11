Prefeitura de Caxias anuncia canalização do Canal Canaã - Divulgação

Publicado 18/11/2022 19:22

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou o início das obras de macrodrenagem e canalização do Canal Canaã, em Vila Canaã, na esquina das ruas 01 e 12. As obras serão realizadas pela Prefeitura, em parceria com o governo do Estado. Serão instaladas 1.024m de galerias e tubulações de concreto em todo o leito do canal, a fim de sanar os problemas de alagamento e enchentes na região – uma antiga reivindicação dos moradores do bairro.

“Conheço bem esta região e temos trabalhado aqui com intensidade para melhorar a vida de seus moradores. Quem diria, por exemplo, que teríamos ali, do outro lado da Rodovia Washington Luiz, um campus da UFRJ, dando chance aos filhos de vocês se formarem em uma Universidade Pública perto de casa? Agora vamos cuidar do Canal Canaã”, afirmou o prefeito Wilson Reis.



Além do prefeito, também estiveram presentes, no anúncio, o deputado estadual Rosenverg Reis, diversos vereadores e os secretários municipais João Carlos Grilo (Obras e Defesa Civil), Sandro Lelis (Transportes e Serviços Públicos), Eduardo Moreira (Ciência e Tecnologia), Roseli Duarte (Educação) e Eduardo Feital (Habitação).

“Estamos sempre procurando atender aos anseios dos moradores. Já asfaltamos a maioria das ruas, estamos construindo a nova unidade da Escola Montese, realizando obras de contenção de encostas, e há pouco tempo foi entregue uma Unidade Básica de Saúde aqui no bairro. Logo entregaremos mais uma, no bairro do Jardim Olimpo”, enumerou o secretário de Obras e Defesa Civil João Carlos Grilo.



Representando os moradores e muito conhecido na região, Fernando Português falou no palco, visivelmente emocionado.

“A Prefeitura está realizando agora reinvindicações antigas, projetos que temos há 30 anos. São sonhos realizados”, afirmou.