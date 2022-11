Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Freepik - Creative Commons

Publicado 16/11/2022 21:39

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre a importância de completar a imunização com as duas doses de reforço (terceira e quarta doses) da vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a campanha de vacinação, com todas as doses, contra a Covid-19.



A vacina contra a Covid-19 está disponível no município para os seguintes grupos:



* Vacinação infantil: Primeira dose para o público infantil, de 05 a 11 anos. A vacinação de crianças de 03 e 04 anos segue suspensa até a chegada de nova remessa do imunizante Coronavac.



* Adolescentes e adultos: O município segue com a vacinação de todas as doses para adolescentes e adultos (pessoas acima de 12 anos), das doses de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose, e 4 meses da segunda dose).



* Primeira Dose de Reforço (Terceira dose): Para estar apto a essa etapa é preciso ter recebido a segunda dose no prazo de, pelo menos, quatro meses.



* Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose): A vacinação com a quarta dose foi ampliada para todas as pessoas com 18 anos ou mais e trabalhadores da saúde, que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose.



* Terceira Dose de Reforço (Quinta Dose): A aplicação da quinta dose da vacina no município segue o Plano Nacional de imunização. Desde setembro de 2022 a quinta dose está disponível para os grupos de imunocomprometidos: indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias (erros inatos da imunidade); em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e neoplasias hematológicas.



* Gestantes, Puérperas e Lactantes: Para esses grupos, a vacina contra a Covid-19 está disponível no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra.



Confira os locais, dias e horários da vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias:

* Segunda a sexta, das 8h às 16h, e sábados, das 7h às 11h.

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

* Segunda a Sexta-feira, das 8h às 16h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica (UBSs e ESFs)



A vacinação infantil contra a Covid-19 (05 a 11 anos) acontece, de segunda a sexta, das 08h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) – Unidades da Rede de Atenção Primária (UBS e ESF)

Obs: Aos sábados, a vacinação infantil acontece das 7h às 11h, nas seis UPHs do município.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, para todos os grupos, é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Atendimento exclusivo para pedestres.



Veja a lista das unidades e dias de Vacinação e testagem da Covid-19, na rede de Atenção Primária de saúde de Duque de Caxias, acessando o link: https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/confira-a-programacao-de-testagem-e-vacinacao-da-covid-19-nas-unidades-de-atencao-primaria-de-duque-de-caxias/4226