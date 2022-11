Defesa Civil de Caxias capacita voluntários - Divulgação

Defesa Civil de Caxias capacita voluntáriosDivulgação

Publicado 14/11/2022 20:00

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias vai promover na próxima quinta-feira (17), na Universidade Estácio de Sá (Rua Paulo Lins, 17, no Centro), mais um curso de capacitação para lideranças comunitárias, agentes de defesa civil e voluntários. Das 9h às 17h, cinquenta inscritos aprenderão técnicas de como gerenciar abrigos para animais domésticos em casos de emergências registrados no município. Os interessado em participar do curso podem se inscrever no site www.sistematica.info/redebravo, da Rede Bravo da Defesa Civil.

Defesa Civil de Caxias capacita voluntários Divulgação



Teste de sirenes

Nesta segunda-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Xerém, no quarto distrito, foram realizados dois testes de sirenes, com a participação de equipes de proteção comunitária e operacional da Defesa Civil, além de moradores. A mobilização de agentes e voluntários aconteceu nas localidades Santo Antônio e Rodoviária, pela manhã e à tarde. Durante o ano são realizados diversos testes em bairros e comunidades dos quatro distritos onde estão instaladas as 18 sirenes que alertam os moradores em casos de emergência, principalmente nessa época do ano, quando os temporais e chuvas fortes são mais frequentes. Os moradores cadastrados também recebem alertas no celular, por SMS.

Defesa Civil de Caxias capacita voluntários Divulgação

Treinamento

Outro treinamento importante realizado pela Defesa Civil de Duque de Caxias aconteceu no sábado (12), para voluntários dos grupamentos de Busca e Salvamento, Socorristas, Monitoria, Bombeiro Civil, Juventude e Teen Kids. As atividades, realizadas pela manhã, reuniram 600 voluntários na sede da ASSECAMPE - Associação da Empresas de Campos Elíseos, no segundo distrito.