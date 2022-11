Petrobras Sinfônica apresenta obra inédita 'O Canto da Fênix' na Sala Cecília Meireles - Daniel Ebendinger / Divulgação

Publicado 14/11/2022 19:50

Duque de Caxias - A Orquestra Sinfônica Brasileira se apresenta neste domingo (20), na Praça da Pioneira, em Duque de Caxias. O evento acontecerá das 16h às 20h, e tem o objetivo de promover a democratização do acesso à música de concerto ao público que está longe dos grandes centros e também distante das salas de recitais tradicionais.

A apresentação do concerto é a culminância artística do projeto Conexões Musicais OSB. O programa pedagógico envolve os polos educacionais parceiros da Baixada Fluminense e foi desenvolvido ao longo do ano com estudantes de música. Os músicos da Orquestra ministram aulas de instrumentos sinfônicos para jovens estudantes.

No repertório preparado especialmente para a celebração do Dia da Consciência Negra, serão apresentadas obras como “Maracatu de Chico Rei”, do compositor Francisco Mignone, “A Revolta dos Malês”, de Gilson Santos, “Abertura da ópera O Guarani”, de Carlos Gomes, entre outras. No decorrer do concerto, alunos dos polos musicais parceiros do projeto Conexões Musicais, provenientes de Duque de Caxias, Japeri e Paracambi, se juntarão à Orquestra para tocar junto aos seus professores.

Vale destacar que haverá apresentações de grupos artísticos locais, nas linguagens da música e da dança. Haverá também a participação especial do Coral Conexões Musicais , formado por 80 crianças de 8 a 12 anos, integrantes dos corais criados pela OSB, ao longo de 2022, em cinco escolas públicas.