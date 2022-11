Festival Guardiões da Favela na quadra da Grande Rio - Eduardo Hollanda

Publicado 12/11/2022 09:35

Duque de Caxias - Neste sábado (12), o Acadêmicos do Grande Rio realiza em sua quadra um encontro com todas as baterias do Grupo Especial. O festival Guardiões da Favela terá início às 17 horas e contará com a apresentação das 12 escolas do grupo de elite carioca, além da União da Ilha do Governador, convidada da Série Ouro, e as paulistas Mancha Verde e Mocidade Alegre.



O evento resgata uma tradição de mais de 60 anos, de acordo com o pesquisador e enredista da Grande Rio, Vinicius Natal.

“Desde a década de 1960, as baterias das escolas de samba faziam grandes encontros nos quais confraternizavam, homenageavam seus mestres e concorriam, amistosamente, para saber qual era a bateria mais inventiva do ano. Esses festivais ocorriam no estádio do Maracanãzinho e deram base para a gravação dos LPS de sambas de enredo no final da mesma década. Foram tão importantes para a história do samba que, a partir dali, muitos talentos despontaram para o mercado musical e para dentro de suas próprias escolas”, explica Natal.



Cada bateria convidada fará sua exibição com seu cantores oficiais e músicos, em um dos três palcos montados na quadra de ensaios da campeã do Carnaval. O festival começa com a apresentação da anfitriã, marcada para as 19h, no palco Du Gás. A previsão do show das demais escolas é a seguinte:



Palco Odilon



19h45 Império Serrano



21h15 Salgueiro



22h45 Mangueira



00h15 Tijuca



01h45 Mancha Verde



03h15 Mocidade



04h45 Viradouro







Palco Maurício



20h30 Tuiuti



22h Mocidade Alegre



23h30 Ilha



01h Imperatriz



02h30 Portela



04h Vila Isabel



05h30 Beija-Flor



Os nomes dos palcos homenageiam três grandes mestres de bateria que fizeram história pela Grande Rio, como explica mestre Fafá:

“Iremos tocar no palco Du Gás. É o nome do meu pai, presidente de honra da bateria, que tem uma vida ligada à nossa escola. Também fizemos questão de recordar o mestre Odilon, que teve uma carreira vitoriosa na Grande Rio e mestre Maurício, o primeiro a ganhar um Estandarte de Ouro pela bateria da agremiação”.