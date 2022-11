Com 2.045 pacientes cadastrados no programa de diabetes, mais de 757 mil itens são distribuídos em quatro meses - Divulgação

Com 2.045 pacientes cadastrados no programa de diabetes, mais de 757 mil itens são distribuídos em quatro mesesDivulgação

Publicado 12/11/2022 09:03

Duque de Caxias - O Dia Mundial da Diabetes é comemorado em 14 de novembro, data de aniversário de Sir Frederick Banting, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. Este ano o tema do Dia Mundial da Diabetes é “Educar para Proteger o Futuro”, que tem como objetivo destacar a necessidade de melhor acesso à Educação em Diabetes de qualidade para profissionais e pessoas com Diabetes Mellitus.



Para marcar a data, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover diversas ações voltadas para o rastreamento, prevenção e conscientização da doença.



Confira a programação, com dias e locais das ações de saúde pelo Dia Mundial da Diabetes no município:

* Hospital Infantil Ismélia da Silveira – dias 08, 09, 10, 14, 16 e 17/11 (agenda da Endocrinologia)

Rua General Gurjão, s/n - Centro



* UPH Campos Elísios - dia 11/11, a partir das 9h

Av. Actura, nº 333 - Campos Elíseos



* UPH Pilar – dia 14/11, a partir das 9h

Rua Carlos Avelar, s/n - Pilar



* Hospital Policlínica Duque de Caxias - dia 17/1, das 9h às 15h Rua Manoel Lucas, s/n - Parque Senhor do Bonfim



* UPH Parque Equitativa – dia 23/11, às 09hs

Avenida Automóvel Clube, s/n - Parque Equitativa



* UPH Imbariê – dia 28/11, às 13h

Rua Santa Catarina, s/n - Imbariê



* UPH Saracuruna – dia 30/11, às 9h

Av. Presidente Roosevelt – Parque Uruguaiana



Diabetes

Mais de 537 milhões de pessoas (1 em cada 10) estão atualmente vivendo com Diabetes. A maioria desses casos é de Diabetes Tipo 2, que é amplamente evitável por meio de atividade física regular, uma dieta saudável e equilibrada e a promoção de hábitos saudáveis. As famílias têm um papel fundamental a desempenhar na abordagem dos fatores de risco modificáveis para a Diabetes Tipo 2 e devem receber educação, recursos e hábitos para ter um estilo de vida saudável.