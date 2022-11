Escola municipal em Caxias realiza Feira Literária - Divulgação

Publicado 10/11/2022 21:31

Duque de Caxias - A Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, localizada no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias, realizou a 1ª Feira Literária - FLIPA 2022. O evento teve o objetivo de estimular o interesse pela literatura e promover um espaço para reflexão. Além disso, as atividades proporcionaram o contato dos alunos com obras literárias de autores da cidade.



Segundo a professora de Matemática da Unidade Educacional, situada no 1º distrito, profª Eliete Nogueira, é muito importante incentivar atividades culturais no ambiente escolar.

“Eventos literários desenvolvem nos estudantes a vontade de ler, cada vez mais, independente da matéria que seja. É muito interessante para o aprendizado significativo dos nossos alunos”, explicou a docente.



Já o aluno do 7º Ano de Escolaridade, Matheus Lourenço da Cunha, de 13 anos, participou da atividade musical cujo tema tratava sobre o respeito aos livros. O estudante demonstrou muita alegria e ficou impressionado com as apresentações dos colegas de turma.

“Estou participando do coral junto aos meus amigos e aprendi muita coisa com esta atividade. Estou muito feliz”, disse o aluno.



De acordo com a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, a atividade organizada pela equipe diretiva e o corpo docente da E.M Expedicionário Aquino de Araújo valoriza a leitura, a escrita e as expressões culturais dos estudantes.

“Atividades como estas democratizam o conhecimento e os valores humanos. Parabenizo a todos os envolvidos pelo excelente trabalho desenvolvido”, declarou a gestora da Pasta.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, ressaltou que as atividades desenvolvidas na Feira Literária estimulam a participação de todos os alunos.

“A FLIPA 2022, realizada pela escola, consolida relações importantes. Os alunos se sentem estimulados a ter contato com o livro e consequentemente ler mais. Quero dar parabéns a todos os profissionais pelo importante trabalho”, parabenizou o prefeito.