Câmara de Caxias faz homenagem para profissionais de radiologia

Publicado 10/11/2022 21:16

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu uma homenagem para os profissionais de Radiologia do Município, que receberam Moção de aplausos e medalhas de Honra, como forma de reconhecimento pela dedicação que, por meio de sua atuação diária, promovem os avanços na saúde. Celebrada no dia 8 de novembro, a data comemora o dia em que foram descobertos os raios X, que possibilitaram o exame que deu origem aos diagnósticos por imagem.

No plenário, a cerimônia contou com a presença dos vereadores Clovinho, Nivan, Deise, Catite, o Coordenador de radiologia do município, Carlos Xerém, além do presidente da Comissão de Educação do Conselho de Radiologia, Marcello Carlos, e de doutores do município.

Cada nome chamado ao microfone era saudado com palmas pelos presentes, transparecendo o momento de emoção que tomou o auditório.

"Nada mais justo que essa homenagem para esses guerreiros da radiologia, que não fugiram da luta e que se tornaram sinônimo de coragem. É tempo de reconhecer e agradecer a todos esses profissionais.”, expressou Carlos Xerém, coordenador de radiologia do município.