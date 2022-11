Caxias participa da abertura da exposição Brasil-China - Divulgação

Publicado 08/11/2022 19:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, participou da cerimônia de abertura da Exposição Conjunta ‘Brasil - China’, na Associação Chinesa do Rio de Janeiro, na Tijuca. A iniciativa faz parte da 5ª edição da Exposição Internacional de Importação da China e da Exposição do Metaverso.



O encontro contou com a presença de grandes autoridades da China, do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, do secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, do secretário municipal de Fazenda, Carlos Mello, e do assessor de Relações Internacionais, Antônio Carlos. O evento teve a participação simultânea, na China, com autoridades e empresas representantes.

Caxias participa da abertura da exposição Brasil-China Divulgação



Representantes da Fundec estiveram presencialmente em Xangai, com um estande patrocinado pelo governo de Nansha, onde brasileiros voluntários distribuíram materiais a respeito da Fundação, propagando seus cursos, atividades e projetos educacionais. No encontro foi possível ter contato com grandes cenários da China e obras autorais de artistas de Duque de Caxias, através da exposição, além de apresentações da banda da Fundec e da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio mostrando um pouco da cultura brasileira.



“Encontros como esses são de extrema importância para o crescimento da educação, uma vez que reunimos grandes parcerias para oferecer sempre melhorias e inovação para a população. Tive a honra de assinar o convênio com o Instituto Confúcio da PUC-Rio, que visa proporcionar intercâmbio acadêmico de alunos, para ensinar a língua e a cultura chinesa”, concluiu Eduardo Moreira.



O prefeito ressaltou a importância de Duque de Caxias nesse encontro.

“A assinatura dos acordos de cooperação é de suma importância para o desenvolvimento do município. Duque de Caxias, sendo um dos mais influentes do estado, visa sempre estar à frente de novas tecnologias e acompanhar as empresas comerciais para participar de seus planos relevantes para o futuro”, concluiu Wilson Reis.



Ao final, os convidados ativaram a impressora 3D, que imprimiu uma moeda comemorativa, simbolizando o encontro e selando as parcerias firmadas a partir do mesmo.