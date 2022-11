Caxias recebe caminhão sobre tecnologia 5G - Divulgação

Publicado 07/11/2022 20:14

Duque de Caxias - A Huawei e o Senai Cimatec estacionaram o 5G Truck na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias. O veículo chegou à cidade, graças a uma parceria entre as instituições e a Prefeitura, através da Fundec e da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O projeto do caminhão, que é um laboratório itinerante, tem como finalidade ampliar os conhecimentos básicos sobre o uso da quinta geração para os visitantes, com treinamentos teóricos e práticos sobre os reais usos do 5G em diferentes segmentos, para que os moradores do município se apropriem das últimas inovações tecnológicas.

Além da formação teórica, todos os participantes puderam aprender mais sobre equipamentos 5G e suas aplicações nos segmentos da indústria, agricultura, manufatura, logística, entre outros. A conexão 5G difere do 4G por sua tecnologia sem fio prevalente e devido à latência (ou delay), que é o fator que assegura qualidade na velocidade da internet, entre o envio e o recebimento de informações.

Na sexta-feira (05), o 5G Truck recebeu a visita do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, junto ao secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, e à diretora de Educação da Fundec, Alcineia Oliveira, que assistiram a explicação de um dos instrutores e participaram da interação com os equipamentos tecnológicos presentes no caminhão.