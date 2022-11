Alunos de Técnico de Enfermagem da Fundec participam de palestra sobre segurança e insegurança alimentar - Divulgação

Publicado 04/11/2022 17:43

Duque de Caxias - A cidade realizou uma palestra para os alunos de Técnico de Enfermagem da FUNDEC, em homenagem ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro. Ministrada no auditório do Museu Ciência e Vida, no bairro 25 de Agosto, por Izabel Joia, coordenadora de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional do DESANS de Duque de Caxias, a palestra seguiu o tema da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) deste ano - “Ninguém fica para trás: melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e uma vida melhor”. A palestra foi uma ação de educação alimentar e nutricional da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) e contou com apoio da FUNDEC.

Em sua participação, Izabel Joia falou sobre a FAO, com quase 200 países membros, e seus esforços para combater a fome em todo o mundo. Ressaltou que todos “têm o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente”. Mostrou dados atuais sobre insegurança alimentar e nutricional e apresentou o Guia Alimentar para a População Brasileira, documento elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

Foram destaques na palestra a explicação de que obesidade também é uma situação de insegurança alimentar e nutricional (“podem ser casos de pessoas que têm acesso a alimentos em quantidade, mas não em qualidade”, informou a palestrante), a diferença entre alimentação e nutrição (“muita coisa do que nos alimentamos não tem os nutrientes que necessitamos para viver e pode nos fazer mal”) e a nova classificação dos alimentos de acordo com o Guia Alimentar: alimentos in natura, ingredientes culinários processados, alimentos processados e produtos ultraprocessados: “devemos ter os alimentos in natura na base da nossa alimentação diária, limitar o consumo de alimentos processados e evitar os produtos e ingredientes culinários ultraprocessados”, explicou a nutricionista do DESANS.

A CAISAN-DC está planejando o lançamento oficial do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (2º PLAMSAN) e acompanhando a implantação de suas 41 metas que buscam garantir uma melhor segurança alimentar e nutricional, além do direito à alimentação adequada dos duque-caxienses. Funcionando desde 2015, a CAISAN de Duque de Caxias conta com representantes do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) e FUNDEC, além de mais 10 setores da administração pública: as secretarias de Governo, Saúde, Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Comunicação Social e Assistência Social.