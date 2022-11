Caxias recebe circuito literário infantil - Divulgação

Publicado 01/11/2022 21:25

Duque de Caxias - Laranjinhas – circuito literário infantil acontece em Caxias e Nova Iguaçu a partir desta quinta (03/11) e vai até sábado (05/11). O encontro entre leitores, livros, escritores e fazedores de cultura, aberto e gratuito, incentiva a leitura e os diversos letramentos de forma lúdica como dispositivo para criar memórias afetivas relacionadas com a literatura. Ao todo são três dias de evento com experiências literárias que visam a diversidade cultural, a importância do protagonismo infantil e a democratização do acesso às diversas formas de leitura.



Duque de Caxias recebe o primeiro encontro, que acontece no Espaço Literário Balaio de Leitura, no bairro Jardim Primavera, das 10h às 17h. Já na sexta-feira (04/11) e no sábado (05/11), é Nova Iguaçu quem sedia o circuito no Complexo Cultural de Nova Iguaçu, das 13h às 17h. Além das atividades literárias para os pequeninos, quem for até o circuito também vai poder participar das oficinas de ilustração, contação de histórias, além da vivência musical ''Som de Infância'' recheada de canções para as crianças.



O nome Laranjinhas é uma referência aos antigos pomares de Nova Iguaçu, berço das três produtoras do projeto. Como a fruta cítrica é símbolo da cidade, no diminutivo remete à ideia de que a cidade também pode frutificar literatura entre os pequenos. "Acreditamos muito na potência desse cultivo da leitura como agente transformador", diz a escritora e uma das idealizadoras do projeto Hanny Saraiva.

"É através desses encontros literários que reconfiguramos a ideia de pertencimento e afeto. Queremos que todos os laranjinhas possam vivenciar o mundo encantado dos livros e perceber que a cidade também é pólo criador de uma cultura literária", enfatiza Hanny.



A programação reúne ainda autores e a leitura de seus livros infantis que abordam temas como respeito às diversidades, tolerância, respeito à natureza e às diversas formas de ser; apresentações artísticas, além da feira pocket com stand de troca-troca de livros, sebos, editoras e autores independentes que atuam no mercado infantil. Liz Córdova, uma das produtoras do evento, aposta nos espaços onde o livre brincar e os livros andam de mãos dadas.

''Para tornar realidade um pouquinho dos nossos sonhos de criança, queremos transformar o espaço da Casa de Cultura (em Nova Iguaçu) e a Biblioteca Comunitária da Tecendo uma Rede de leituras (em Caxias) em uma grande 'casa de vó', cheia de afeto e aconchego'', revela a produtora, que também está ansiosa para ver a interação do público. ''Está sendo muito gostoso pensar a programação, pessoas convidadas e cada ação do circuito. A programação variada tem o objetivo de encantar crianças de diferentes idades com um dia recheado de trocas e interações", completa Liz.



O projeto também estimula os encontros presenciais entre as crianças e a inserção delas no universo mágico do ler e do saber.

"Acredito que é sempre bom lembrar às crianças de como o universo da leitura é encantador. Sinto que esse hábito tem se perdido um pouco com a invasão dos celulares e tablets na rotina dos pequenos. A proposta do Laranjinhas é que eles estreitem laços com a literatura e criem memórias afetivas com os livros e suas cidades", conclui a coordenadora de produção, e também idealizadora do projeto, Priscilla Gomes.



O Laranjinhas - circuito literário infantil é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural 2.

Serviço:

DUQUE DE CAXIAS



03/11/2022 QUINTA-FEIRA



10h às 11h – Oficina de ilustração de capas com Renato Cafuzo



10h às 11h – Atividades literárias



13h30 às 14h30 – Bate-papo com autores Magna Rodrigues e Hanny Saraiva



15h às 16h – Contação de histórias com Baixada Literária



16h às 17h – Carol Brito canta Som de Infância e Adriana Partimpim