Chuva em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 31/10/2022 19:12 | Atualizado 31/10/2022 19:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, informa que, por causa da previsão de chuvas de moderada a forte na região, nesta segunda-feira (31), com possibilidade de elevação dos rios do município, pelo alerta do Inea, a cidade entrou em Estágio de Vigilância.

A Defesa Civil pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199, 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.