Quase 12 mil animais vacinados contra a raivaDivulgação

Publicado 28/10/2022 20:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), estará com a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, nos dias 31/10 e 01 e 03/11, nos bairros Prainha, Bar dos Cavaleiros e Centro, no primeiro distrito.

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) alerta ainda que foi possível observar, no município, uma mudança de comportamento das colônias de morcegos na região próxima aos limites com os municípios de São João de Meriti e Rio de Janeiro. Este fato alerta para a possibilidade de ocorrência de casos de raiva. Visando manter esta situação sob controle, pedimos que a população dessa região central do município compareça com seu pet (cão ou gato, a partir de 3 meses de vida) aos postos de Vacinação Antirrábica Animal, que funcionarão nos dias e locais indicados abaixo.

A campanha, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e Fundec, acontecerá, das 9h às 12h, nos seguintes locais:

* Dia 31/10, segunda-feira

Praça da Prainha - Esquina da Rua Dr. Manoel Teles com Rua Henrique Valadares

Bairro Prainha

* Dia 01/11, terça-feira

Praça do Bar dos Cavaleiros - Esquina da Rua Vicente Renda com Av. Nilo Peçanha (em frente ao Mercado Rio Sul)

Bairro Bar dos Cavaleiros

* Dia 03/11, quinta-feira

Praça do Vinagre - Esquina da Av. Dr. Manoel Teles com Rua Almirante Protógenes Guimarães (em frente à entrada da Vila Ideal).

Centro

* Ponto Fixo de Vacinação: De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h - Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (Av. Actura, n. 30 – Campos Elíseos).

A vacinação estará disponível somente para cães e gatos que tenham completado 12 meses da última vacina antirrábica, que tenham no mínimo três meses de idade e que não estejam em fase de gestação.