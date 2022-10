Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 26/10/2022 21:05

Duque de Caxias - Faltando menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Caxias Shopping vai promover o ‘Aulão do Enem 2022 Unigranrio’. Para ajudar na reta final de estudos para as provas que são a principal forma de ingresso em universidades públicas e privadas, os encontros vão contar com a participação de professores especializados que vão dar dicas e revisar diversos conteúdos.

As aulas serão realizadas em três sábados consecutivos, sempre às 10h, na Praça de Alimentação do shopping na Baixada Fluminense. A participação é gratuita.

No dia 29 de outubro, serão abordados conteúdos de Biologia, com Maurício Cupello Peixoto, professor adjunto da Escola de Saúde e Coordenador do curso de Enfermagem da Unigranrio (Currículo Lattes: https://www.escavador.com/sobre/2059553/mauricio-cupello-peixoto)

No dia 5 de novembro, será a vez de rever conceitos de Matemática, com o professor Miguel Gabriel Prazeres de Carvalho, formado em Ciência da Computação e mestre Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Currículo Lattes: https://www.escavador.com/sobre/2184838/miguel-henriques-de-carvalho), e com professor Jorge Kenedy Almeida Silva (Currículo Lattes Jorge Kenedy: https://www.escavador.com/sobre/6956556/jorge-kenedy-almeida-silva)

Neste dia, haverá a participação da Trup de comédia ‘Grupo Coé Mermão’, formado por Jota Pê, Claiton D'Castro e Marcelo Dazzo, com o objetivo de interagir com o conteúdo da aula, tornando o momento mais descontraído.

E, para fechar os estudos, no dia 12 de novembro os alunos vão receber dicas sobre como elaborar uma Redação nota 1000 na aula da professora Érica Aragão Monteiro, especialista em produção textual, literatura e teoria da literatura (Currículo Lattes: https://www.escavador.com/sobre/7441303/erica-aragao-monteiro)

Em cada um dos encontros, os participantes terão acesso a materiais de consulta e apoio à aula, disponibilizados de forma online/virtual pela Unigranrio e pelos professores. Além disso, os estudantes também vão receber um certificado, que será emitido e enviado por e-mail no final do evento.

Esse ano, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro.