A ampliação da testagem, que já acontece de forma rotineira nas Unidades de Saúde, é feita para detectar doenças como as hepatites B, C, HIV (AIDS) e Sífilis. Foto: Adilson Santos.

Publicado 26/10/2022 20:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), promove campanha de conscientização com o objetivo de enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis como infecção sexualmente transmissível, especialmente em gestantes durante o pré-natal, promovendo ações educativas, além de oferecer testes rápidos de sífilis diariamente para a população em várias unidades de saúde da cidade.

O terceiro sábado do mês de outubro é marcado pelo Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que pode ser prevenida com o uso da camisinha em todas as relações sexuais. A campanha quer alertar a população para o diagnóstico e tratamento desta doença sexualmente transmissível (DST).

“A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), programou ações no município com o objetivo de alertar a população sobre a importância do teste rápido para detecção e prevenção da sífilis. Após a pandemia os índices de sífilis congênita, transmitida através da gravidez, alcançou índices alarmantes em todo o estado. Através do diagnóstico é possível tratar e curar a doença. O tratamento é gratuito e está disponível nas unidades de saúde do município”, alerta Lúcia Sena, farmacêutica do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS)

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde preparou, para o mês de outubro, uma programação especial de mobilização e combate à sífilis adquirida e à sífilis congênita, reforçando a Campanha Nacional de Conscientização e Combate à Sífilis, nos quatro distritos.

Confira os dias e locais das ações educativas e de testagem da sífilis em Duque de Caxias:

- Centro de Cidadania – 19/10, 10h às 12h

Rua Frei Fidélis, s/n. - Centro

- UPH Saracuruna – dia 28/10, 10h às 12h

Av. Presidente Roosevelt, s/n. - Parque Uruguaiana

- UPH Imbariê – 31/10, 10h às 12h

Rua Santa Catarina, s/n. - Imbariê

- UPH Xerém – 31/10, 10h às 12h

Av. Nóbrega Ribeiro, s/n. - Xerém

Lembrando que a oferta dos testes rápidos gratuitos para diagnóstico da sífilis ocorre durante todo o ano, nas unidades da rede de saúde municipal. Os públicos-alvo são as gestantes e suas parcerias sexuais, a população sexualmente ativa em geral, e profissionais de saúde.

A Sífilis

A sífilis é uma doença silenciosa e de caráter sistêmico. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida por contato sexual. Pode ser transmitida também na gestação ou parto, causando consequências como aborto, natimorto, parto prematuro, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, lesões de pele e malformações, com mortalidade em torno de 40% nas crianças infectadas. A bactéria que causa a Sífilis pode permanecer no corpo da pessoa por décadas para só depois manifestar-se novamente.

Quem possui sífilis pode apresentar diversas manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). A manifestação inicial é uma úlcera no local de entrada da bactéria, geralmente na região genital, que sara sozinha. Ainda manifestações iniciais incluem erupções/manchas no tronco, nas mãos e pés; placas e lesões em mucosas. Esta fase pode ser acompanhada de sintomas inespecíficos como febre baixa, mal-estar e cefaleia. Se a doença não for tratada pode evoluir para estágios mais graves, acometendo os sistemas nervoso central e cardiovascular.