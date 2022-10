Fundec com vagas abertos em cursos gratuitos online - Divulgação

Fundec com vagas abertos em cursos gratuitos onlineDivulgação

Publicado 25/10/2022 18:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em pareceria com a Academia Cisco, abriu o último período de inscrições deste ano para 28 mil vagas nos cursos a distância gratuitos da Fundec. Apenas neste ano, a Fundec ofereceu mais de 200 mil vagas em seus cursos.

As vagas disponíveis neste período são para os cursos de alfabetização digital, fundamentos em segurança cibernética, introdução à segurança cibernética, introdução à internet de todas as coisas, fundamentos em linux e programação em python. Os alunos que quiserem podem se inscrever em até dois deles.

O prazo para inscrições nos cursos termina no dia 7 de novembro. Os interessados podem se inscrever no site www.fundec.rj.gov.br ou comparecendo a um dos 24 centros de ensino da fundação, levando sua identidade, CPF, comprovante de residência e informando o seu e-mail para cadastro. Para mais informações, mensagem de texto podem ser enviadas pelo WhatsApp através do número 9 7464-6089.