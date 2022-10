O drama "Onde está Liz dos Santos?", que faz apresentações no Teatro Firjan SESI Caxias - Divulgação

O drama "Onde está Liz dos Santos?", que faz apresentações no Teatro Firjan SESI CaxiasDivulgação

Publicado 24/10/2022 21:48

Duque de Caxias - Os derrotados nunca puderam contar a história do mundo. A narrativa sempre coube aos vencedores, dominadores e bárbaros. Mas, mesmo nos regimes mais autoritários e violentos, as vítimas têm a oportunidade de deixar sua mensagem para as gerações futuras. É a partir dessa reflexão que se desenvolve o drama “Onde está Liz dos Santos?”, que fez elogiada temporada no ano passado e agora faz duas sessões no Sesi Duque de Caxias (27 e 28/10, às 20h).

A peça foi escrita pela estreante Beatriz Malcher durante as atividades da 6ª turma do Núcleo de Dramaturgia Firjan SESI, que contou com aulas virtuais, em 2020, sob a coordenação do diretor e dramaturgo Diogo Liberano. Dirigido por Tatiana Tiburcio, o espetáculo conta uma história de perseguições, desaparecimentos e submissões que apresenta paralelos com a realidade brasileira. O espetáculo tem apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.



A trama se desenrola em uma cidade dominada por um grupo de milicianos, onde a posse de armas está liberada. Maria das Graças busca sua filha, Liz, que desapareceu após ser levada à delegacia local. A busca expõe uma trama de violência que envolve o Estado, a alta burguesia agrária e a igreja. Paralelamente, o pastor da cidade se confronta com o seu papel ambíguo neste cenário. Para escrever a dramaturgia, a autora se inspirou em entrevistas que leu com pessoas que moram em zonas de milícia e em um episódio que ouviu de uma senhora na porta do banco: ela perdeu um filho, casa e negócio depois que a família deixou de pagar pelos serviços cobrados pelo grupo clandestino. No elenco do espetáculo, estão Anderson Guimarães, Clarissa Menezes, Fernanda Dias/Simone Cerqueira, João Mabial, Julio Wenceslau e Luciana Lopes.



“Estamos em um momento de repensar as narrativas históricas e recuperar a memória das vítimas”, avalia Beatriz. “Li bastante sobre milícia para construir a trama, mas a peça parte de um ambiente dominado por esse grupo para refletir sobre as posturas autoritárias, violentas e fascistas que fazem parte da história do Brasil e do mundo. De tempos em tempos, essas posturas ficam mais afloradas. Li um livro que falava, por exemplo, sobre a continuação dos métodos usados pela ditadura militar nos métodos usados pela milícia”, acrescenta.

Serviço



Espetáculo “Onde está Liz dos Santos?”



Teatro Firjan SESI Caxias: Rua Artur Neiva – Circular, Duque de Caxias - RJ



Dias e horários: dias 27 e 28/10, às 20h.



Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)



Duração: 1h15



Classificação Etária: 14 anos