Vereadores de Caxias cobram mais segurançaArt Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 21/10/2022 19:52

Duque de Caxias - O reforço da segurança no município tem sido assunto frequente na tribuna da Câmara de Duque de Caxias e, na última sessão plenária, não foi diferente. Os vereadores voltaram a cobrar do 15º Batalhão da Polícia Militar ações efetivas e mais policiamento nas ruas para combater a criminalidade.



O vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) solicitou esclarecimentos ao Batalhão e o balanço sobre o sistema de videomonitoramento, instalado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro 25 de Agosto.

“O que está faltando para que as coisas voltem à normalidade, pelo menos na área de segurança pública, em nosso município?”, questionou ele.



A insegurança nas ruas foi sentida pelo vereador Alex Freitas (SD) enquanto disputava o pleito eleitoral.

“Tivemos receio de trabalhar em algumas regiões, tendo em vista que não nós sentíamos seguros”, destacou, reforçando a sugestão do presidente da Casa, Celso do Alba (MDB) para que seja marcada uma reunião com o comandante do 15º Batalhão.



Para o vereador Catiti (Avante), mesmo a segurança sendo competência do Estado, é preciso a intervenção do município, pois a população se torna refém dentro dele.

“A população não aguenta mais. Temos que cobrar dos nossos representantes que se posicionem e deem os instrumentos necessários para que a polícia possa trabalhar”, disse Catiti, referindo-se ainda ao déficit do efetivo policial em Duque de Caxias.



“Está perigoso, falo não somente como ocupante de um cargo político, mas como munícipe, como pai. Tenho certeza de que o comandante do 15º Batalhão irá nos atender, pois as vozes que veem das ruas clamam por segurança”, enfatizou o presidente Celso do Alba.