Publicado 20/10/2022 20:26

Duque de Caxias - As ações da campanha Outubro Rosa, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, seguem por todo o município com o objetivo de conscientizar as mulheres para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, o que mais mata mulheres no país. Nesta quarta-feira (19), dezenas de mulheres participaram de mais um evento pela campanha, realizado no CRAESM – Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher, que contou com a presença do prefeito Wilson Reis e sua esposa Lea Reis; da subsecretária de Saúde, Dra. Célia Serrano; do Vereador Júnior Reis; do presidente da Fundec, Jonas Santana, entre outros convidados e colaboradores.

O evento contou com ação para a marcação de exames a serem realizados no mutirão que acontece na unidade, no próximo sábado (22), a partir das 07h. Além de palestra sobre os temas principais da campanha Outubro Rosa, serão realizados exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária, videohisteroscopia, densitometria óssea, preventivo; teste rápido de Sífilis, hepatite e HIV, inserção de DIU e planejamento familiar. A direção do CRAESM alerta que serão realizados somente os exames agendados para o mutirão, com a apresentação do encaminhamento médico.



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), só em 2022 o Brasil diagnosticará 66 mil novos casos da doença — 99% em mulheres e apenas 1% em homens. Os diagnósticos avançados representam 40% dos casos. O Inca alerta que uma entre doze mulheres no Brasil terá câncer de mama e a maioria das mortes ainda se dá por falta de informação e tratamento correto. Se for descoberto no início, um em cada três casos de câncer de mama pode ser curado.

O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher – CRAESM é a unidade de referência no município de Duque de Caxias no cuidado e atenção à saúde da mulher e conta, desde 2019, com o primeiro Mamógrafo Digital público da cidade. De janeiro de 2021 até agosto de 2022, a unidade realizou mais de 10 mil exames, contemplando mulheres de Duque de Caxias e municípios vizinhos. No CRAESM as mulheres têm disponíveis serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia da mama, ultrassonografia obstétrica e das vias urinárias, histeroscopia com e sem biópsia, colposcopia e exames de sangue. Os exames podem ser agendados no próprio CRAESM, mediante a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência, das 7h às 15h.



A unidade está localizada na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.