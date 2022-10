Caxias reforma passarela de acesso ao Hospital Infantil | Duque de Caxias | O Dia

Prefeitura de Caxias reforma passarela de acesso ao Hospital Infantil - Divulgação/SMODC

Publicado 20/10/2022 19:27

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está trabalhando nas obras de reforma geral da passarela sobre a linha férrea, que liga o bairro 25 de Agosto à Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), no centro da cidade. A travessia, construída há décadas pela Rede Ferroviária Federal – RFF, não recebia manutenção havia muitos anos, e estava com sua estrutura prejudicada nos pilares e guarda-corpo, além da falta de iluminação.

A passarela é importante também para o acesso ao Hospital Infantil Ismélia da Silveira, a UPA Pediátrica e ao Centro Municipal de Saúde, que recebem diariamente centenas de pacientes e moradores à procura de vacinação.

Além do reforço dos pilares, será feito o aumento da seção de concreto, a troca do guarda-corpo de ferro por aço inox, de maior durabilidade, a recomposição do piso, pintura e instalação de iluminação de Led.