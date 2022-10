Enel promove consumo consciente em Duque de Caxias - Divulgação

Enel promove consumo consciente em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 18/10/2022 21:00

Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Distribuição Rio promove palestras e oficinas com dicas de consumo consciente de energia, além de troca de lâmpadas em Duque de Caxias. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários. Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED - até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis.

Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.



Sobre a Enel Distribuição Rio



A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.