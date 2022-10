Aluno de escola municipal em Duque de Caxias com autismo lança livro de história em quadrinhos - Divulgação

Publicado 17/10/2022 21:38

Duque de Caxias - A educação transforma a vida e abre as portas para um mundo de possibilidades. O aluno da Escola Municipal Santa Terezinha, em Duque de Caxias, Arthur Macedo, de 11 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um exemplo claro dessa afirmação. Ele superou todas as dificuldades e escreveu o livro “Apocalypse Mortal”, uma história em quadrinhos que narra as aventuras de um herói que descobre a cura de um vírus.

O lançamento, cercado de muita emoção, foi realizado no mês de setembro, na própria escola, e contou com a presença de colegas de turma, familiares, além dos professores e da equipe diretiva. Na ocasião, Arthur vendeu e autografou sua obra. Foram impressos 150 exemplares.

"Estou chorando de felicidade. Comecei a escrever porque eu sempre gostei de ler livros”, contou o notável escritor, visivelmente emocionado, ao lado do colega de turma, Pedro Henrique, de 11 anos, que esboçou os desenhos que ilustram o livro.

As subsecretárias de Educação Myrian Medeiros e Sônia Pegoral também prestigiaram o encontro e estavam encantadas. Elas elogiaram os educadores que realizam um trabalho de excelência e destacaram a importância do apoio da família nesse processo. O talento de Arthur pela escrita foi descoberto graças a um trabalho desenvolvido pela professora Eliane Vieira.

“Começamos com um projeto de leituras compartilhadas em sala de aula. Daí, ele começou a trazer os próprios textos para ler. Foi quando percebi o seu potencial e levei parte desse material, já que é uma saga que conta com cinco edições, para digitar em casa. A partir daí, busquei ajuda para fazer a diagramação e a finalização do livro até chegar aqui”, orgulha-se a professora.

A mãe do Arthur, Geovana Santos, é enfática no seu agradecimento:

“Além do meu incentivo, a escola foi primordial para ele. Quando eu o matriculei aqui, sabia que davam um bom suporte, mas não imaginava que fosse tão grande. Esse projeto mudou a vida do meu filho. Hoje, ele nem aceita mais faltar aula”, contou a mãe, que estava acompanhada do pai, dos avós e da tia do menino.