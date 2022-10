Fundec realiza atividades em alusão ao Outubro Rosa - Divulgação

Publicado 17/10/2022 21:17

Duque de Caxias - A Fundec está realizando esta semana, no Polo de Beleza Dr. Tenório Cavalcanti, uma ação em prol da campanha Outubro Rosa. Até a próxima sexta-feira (22/10), os professores e estudantes do Centro de Ensino estarão conversando e buscando, entre si e aqueles que procuram seus serviços oferecidos gratuitamente, a conscientização sobre os temas da campanha – a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

“Nossa ação estará alcançando todos os nossos 1.465 alunos, em 53 turmas, dos 23 cursos, dos três turnos do polo. Temos aulas e atendemos de manhã, de tarde e de noite. Conversaremos e debateremos sobre os pontos do Outubro Rosa com nossos alunos e com todos que atendermos nessa semana, buscando conscientizá-los e apresentado todas as informações necessárias para fazer deles disseminadores de informação”, esclareceu Claise Maria, coordenadora do Polo.



Presente nesta segunda-feira (17/10), o primeiro dia do evento, o deputado federal Gutemberg Reis falou sobre a importância do polo na emancipação de muitas mulheres do município.

"Os cursos gratuitos aqui oferecidos são oportunidades para que mulheres consigam sua independência e assim possibilitar que abandonem relacionamentos abusivos. Também são uma ótima chance de aumentar a renda da família", afirmou.

“Os cursos gratuitos aqui oferecidos são oportunidades para que mulheres consigam sua independência e assim possibilitar que abandonem relacionamentos abusivos. Também são uma ótima chance de aumentar a renda da família”, afirmou.

O Polo de Beleza Casa Dr. Tenório Cavalcanti está localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/nº, no Centro, em frente ao Terminal Rodoviário Dr. Plínio Casado. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira de 8h às 22h e, aos sábados, de 8h às 12. Entre os cursos e serviços gratuitos oferecidos à população estão manicure, design de sobrancelha, cabeleireiro e barbeiro, entre outros. Os cursos oferecidos são gratuitos e terão novas inscrições em fevereiro do próximo ano. está localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/nº, no Centro, em frente ao Terminal Rodoviário Dr. Plínio Casado. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira de 8h às 22h e, aos sábados, de 8h às 12. Entre os cursos e serviços gratuitos oferecidos à população estão manicure, design de sobrancelha, cabeleireiro e barbeiro, entre outros. Os cursos oferecidos são gratuitos e terão novas inscrições em fevereiro do próximo ano.