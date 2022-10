Campanha do Outubro Rosa no Caxias Shopping - Divulgação

Campanha do Outubro Rosa no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 14/10/2022 19:17

Duque de Caxias - Celebrado anualmente, o movimento Outubro Rosa é dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Seguindo a campanha, o Caxias Shopping vai promover, em outubro, uma programação especial em parceria com o projeto Unidas pela Vida, incluindo ações solidárias e encontros que visam proporcionar maior acesso a informações sobre a saúde da mulher.



Até o fim do mês, o shopping realiza campanha de arrecadação de lenços, que serão doados para mulheres apoiadas pelo projeto em Duque de Caxias. Os itens podem ser depositados na caixa da campanha, que está localizada próximo à portaria principal.



Exposições



No dia 19 de outubro, quarta, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, chegam ao mall duas exposições especiais, que ficam em cartaz até o fim do mês.



A mostra ‘Unidas pela Vida’ vai retratar e contar a história de 12 mulheres que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Moacyr do Carmo, que receberam cuidados de beleza de profissionais do salão Factory Hair, parceiro da ação. No dia seguinte, quinta, dia 20, a mostra terá uma abertura oficial, às 15h, com a presença das mulheres homenageadas na mostra e de Patricia Silva, fundadora do grupo Unidas pela Vida.



Já a exposição ‘A mulher e o câncer de mama no Brasil’, uma realização do INCA em parceria com a FIOCRUZ, vai levar ao Caxias Shopping painéis que abordam aspectos históricos, médicos e culturais das mamas, com foco no câncer e nas ações para o seu controle no Brasil. Essa exposição é uma parceria com o Sesc Rio.



Encontros informativos



Ainda, ao longo do mês, o público vai poder participar de vários encontros especiais no espaço do Ateliarte, com participação gratuita. Neste sábado, dia 15, às 14h, Renata Martins, Supervisora de enfermagem da Oncologia Américas, vai apresentar a palestra “Câncer de mama do diagnóstico precoce ao tratamento: o que é preciso saber sobre a doença?”. Na terça, dia 18, e na quinta, dia 20, haverá encontros, às 13h30, com ‘Orientações sobre a saúde da Mulher’, com a participação de profissionais da área de Educação em Saúde do Sesc Rio.



Nos dias 18 e 20/10, após a atividade informativa, o Sesc Rio vai promover Oficinas ‘Valorizando a Vida’, nas quais as participantes vão finalizar peças artesanais diversas com foco na valorização da vida, incluindo Lenços de Cabeça e Nécessaires sustentáveis.



No dia 18/10, em parceria com a Unigranrio, serão oferecidas inscrições para 20 exames gratuitos de mamografia na PDC - Unigranrio em Duque de Caxias. Serão 10 vagas para exames a serem realizados no dia 22/10 e outras 10 vagas para o dia 29/10. As inscrições das interessadas serão feitas por ordem de chegada, das 14h às 16h, durante o evento no espaço Ateliarte.



Programação Outubro Rosa no Caxias Shopping



- Campanha de Arrecadação de Lenços – Até o fim do mês, próximo à portaria principal.



- Exposição Unidas pela Vida:



Data: de 19 a 31/10



20/10 – Abertura com a presença das mulheres que foram clicadas + Patricia Silva, fundadora do grupo Unidas pela Vida – às 15h



Local: Próximo à Melissa



- Exposição ‘A mulher e o câncer de mama no Brasil’



Data: de 19 a 31/10



Local: Corredor da Renner



- Encontros informativos:



Local: Ateliarte



15/10 (sábado) - às 14h – Palestra “Câncer de mama do diagnóstico precoce ao tratamento: o que é preciso saber sobre a doença?”, com Renata Martins, Supervisora de enfermagem da Oncologia Américas



18/10 (terça) às 13h30 – Orientações sobre a Saúde da Mulher, com a participação de profissionais da área de Educação em Saúde do Sesc Rio + Oficina Valorizando a Vida: Laços de Cabeça



20/10 (quinta) às 13h30 – Orientações sobre a saúde da Mulher, com a participação de profissionais da área de Educação em Saúde do Sesc Rio + Oficina Valorizando a Vida: Necessaires Sustentáveis