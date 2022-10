Torneio de Robótica do SESI - Etapa Regional RJ - Vinicius Magalhaes/Divulgação

Publicado 10/10/2022 20:32

Duque de Caxias - “Como será o futuro da energia?” A temporada 2022/2023 do Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge (FLL), chamada de Super Powered, desafia jovens a explorar de onde vem a energia, como ela é distribuída, armazenada e usada, e a construírem um novo caminho para o futuro da energia. Realizada pela Escola Firjan SESI, a etapa regional tem inscrições abertas até 22 de outubro para estudantes de 9 a 16 anos, de escolas públicas, privadas, ONGs ou de uma equipe de garagem – formada por um grupo de amigos sem vínculo escolar.



A competição, que propõe que estudantes criem robôs feitos com peças de Lego, receberá inscrições do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil.

“O Torneio de FIRST LEGO League Challenge é um programa internacional de exploração científica, projetado para fazer com que crianças e jovens se entusiasmem com ciência e tecnologia e adquiram habilidades valiosas de trabalho e de vida”, explica Simone Caires, analista de Educação Básica da Firjan SESI, destacando ainda que, após duas temporadas on-line, o torneio volta a ser presencial.Reunidos em times de quatro a dez integrantes e liderados por dois técnicos adultos, os jovens têm como objetivo usar a imaginação e a criatividade para investigar problemas do dia a dia da sociedade moderna e buscar soluções inovadoras que contribuam para um mundo melhor.O Torneio Internacional de Robótica envolve quatro categorias de avaliação: Core Values, Design do Robô, Desafio Robô (arena) e Projeto de Inovação.O Projeto de Inovação é o momento da pesquisa científica, de trazer uma solução para o desafio da temporada. O grupo identifica um problema para resolver; cria uma solução para o problema da sua comunidade; compartilha suas ideias, aprende com outras pessoas e melhora a solução proposta a ser apresentada em um evento.O Core Values usa o trabalho em equipe e a descoberta para conhecer melhor o desafio, através de ideias originais para o robô, mostrando como a equipe e suas soluções terão impacto e inclusão.O Design do Robô compreende o tipo de montagem que a equipe fez, a mecânica do robô e a programação realizada para resolver as missões do Desafio do Robô. É preciso também explicar o que o robô vai fazer com base no código escrito.Desafio Robô (arena) é onde a equipe vai colocar o robô em funcionamento para realizar as missões, além de projetar todos os acessórios que o robô utiliza nessas missões.O torneio regional está marcado para os dias 7 e 8 de dezembro, presencialmente, naE a etapa nacional está prevista para acontecer entre os dias 10 e 12 de março de 2023, em Brasília.As inscrições dos grupos para o torneio remoto de robótica são gratuitas e podem ser realizadas por técnicos ou professores que tenham mais de 18 anos, no Portal da Indústria.